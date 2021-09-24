В Киеве общине вернули землю в парке "Нивки", которую Киевсовет незаконно отдал под застройку

В Киеве общине вернули землю в парке "Нивки", которую Киевсовет незаконно отдал под застройку

Стоимость земельного участка природно-заповедного фонда — более 17 млн гривен.

В Киеве общине вернули землю в парке "Нивки", которую Киевсовет незаконно отдал под застройку.

Киевская городская прокуратура в суде апелляционной инстанции добилась удовлетворения иска о признании незаконным и отмене решения Киевского городского совета о передаче обществу в аренду земельного участка природно-заповедного фонда стоимостью свыше 17 млн грн, которая входит в территорию парка-памятника "Нивки" и признания недействительным договора аренды с застройщиком.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Установлено, что в декабря 2019 года Киевский городской совет своим решением передал земельный участок в аренду обществу для строительства и обслуживания жилищно-офисного комплекса со встроенными и пристроенными помещениями торгово-офисного назначения и подземным паркингом.

В то же время Киевский городской совет без согласования с Кабмином изменил целевое назначение указанного участка, исключив его из категории земель природно-заповедного фонда.

Прокуратура в своем иске отметила, что указанный участок входит в территорию парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Нивки" (восточная часть), который является заповедным объектом, охраняется как национальное достояние, входит в состав природно-заповедного фонда Украины, а также является составной частью мировой системы природных территорий и объектов, находящихся под особой охраной.

Законодателем предоставлен особый статус земельным участкам природно-заповедного фонда, на которых находятся объекты парков-памятников садово-паркового искусства, который предусматривает запрет строительства, в том числе жилищно-общественной застройки таких участков.

При таких обстоятельствах Северный апелляционный хозяйственный суд согласился с доводами прокурора, отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Напомним, в Киеве вместо нового ТРЦ Lisova Mall образовалось озеро с утками.

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