В Киеве общественный транспорт возвращается к обычному графику работы

Во время воздушной тревоги приостанавливается движение наземного общественного транспорта, а также движение по наземным участкам метрополитена.

Столичный общественный транспорт возвращается к обычному графику работы: метрополитен снова будет работать до 22:00, а наземный транспорт – до 22:30.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Станции метрополитена закрываются после отправки последнего поезда. Информацию об отправке последних поездов можно получить по ссылке.

В режиме укрытия метро работает круглосуточно.

С расписанием движения наземного транспорта можно ознакомиться по ссылке.

"Сервис движения городского транспорта также находится в новой версии приложения "Киев Цифровой". Во время воздушной тревоги прекращается движение наземного общественного транспорта, а также движение по наземным участкам метрополитена", — подытожили в КМВА.

Напомним, в Киеве переименованы 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с РФ и советским прошлым.

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