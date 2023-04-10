В Киеве образовался настоящий потоп в Святошинском районе: что произошло

Система дождевой канализации по улице Стеценко не справляется с количеством осадков.
В Святошинском районе столицы, на улице Стеценко, где прошли сильнейшие ливни, работает гидрослужба "Киевавтодора". Там ликвидируют локальное подтопление. В настоящее время движение по части улицы затруднено, однако прорыва коммуникаций водоснабжения нет.
Об этом ТСН.ua сообщили в "Киевводоканале".
В ведомстве также нас заверили, что подтопление улицы в Святошино связано с дождевой канализацией, а именно из-за засорения стоков левнивок.
Здесь планируется реконструкция, во время которой должен построить новый коллектор дождевой канализации. Это решит проблему с подтоплениями.
Напомним, на днях в Киеве из-за прорыва трубы затопило улицу Драгоманова 17.
В начале февраля в столице произошел прорыв трубы теплосети по ул. Малевича, в результате чего горячая вода полилась по дороге и тротуару, а всю улицу затянуло паром.
Читайте также: