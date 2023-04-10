В Киеве образовался настоящий потоп в Святошинском районе: что произошло

Система дождевой канализации по улице Стеценко не справляется с количеством осадков.

В Святошинском районе столицы, на улице Стеценко, где прошли сильнейшие ливни, работает гидрослужба "Киевавтодора". Там ликвидируют локальное подтопление. В настоящее время движение по части улицы затруднено, однако прорыва коммуникаций водоснабжения нет.

Об этом ТСН.ua сообщили в "Киевводоканале".

В ведомстве также нас заверили, что подтопление улицы в Святошино связано с дождевой канализацией, а именно из-за засорения стоков левнивок.

Здесь планируется реконструкция, во время которой должен построить новый коллектор дождевой канализации. Это решит проблему с подтоплениями.

Напомним, на днях в Киеве из-за прорыва трубы затопило улицу Драгоманова 17.

В начале февраля в столице произошел прорыв трубы теплосети по ул. Малевича, в результате чего горячая вода полилась по дороге и тротуару, а всю улицу затянуло паром.

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