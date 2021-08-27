В Киеве обнаружили расчлененное тело женщины в квартире на Подоле

В Киеве обнаружили расчлененное тело женщины в квартире на Подоле

На месте работают правоохранители, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

В Киеве обнаружили части тела женщины в квартире на проспекте Правды на Подоле.

На месте работают правоохранители, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня, 27 августа, около в 11:40 в столичную полицию от мужчины поступило сообщение о том, что в квартире своего родственника на проспекте Правды он обнаружил расчлененное тело женщины. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, судебно-медицинский эксперт, криминалистическая лаборатория и другие профильные службы", — говорится в сообщении.

Правоохранители осмотрели помещения, пообщались с заявителем и вероятными свидетелями, а также продолжают устанавливать обстоятельства преступления и личность женщины, фрагменты тела которой найдены.

Полиция Киева / Facebook

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, в Киеве на Оболони мужчина жестоко избил и зарезал жену.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку