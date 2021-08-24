В Киеве обнаружили опасные полуфабрикаты из Италии: что содержит продукция

В продукции превышен максимально допустимый уровень для оксида этилена.

В Киеве обнаружили опасные полуфабрикаты и заготовки для выпечки из Италии. В частности, в продукции превышен максимально допустимый уровень (MRL) для оксида этилена.

Об этом сообщает Главное управление Госпотребслужбы в Киеве.

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"Информируем по изъятию полуфабрикатов и заготовок для выпечки из Италии, содержащих стабилизаторную добавку из Франции, что превышает MRL для оксида этилена, которые экспортировались из Италии", — говорится в сообщении.

Оптовый поставщик продукции: Unigra srl, Conselice. Получатель в Украине: ООО "Мастер Мартини Украина". Компания зарегистрирована в столице.

В Госпотребслужбе в г. Киев предупредили операторов рынка, которые используют в производстве или осуществляют обращение вышеупомянутой продукции, о необходимости изъять ее с производства (обращения) и проинформировать Главное управление службы о результатах и принятых мерах.

Ранее исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов рассказал, что недавно он устроил проверку магазинов в Одессе и был неприятно поражен. В одном из магазинов он заметил несколько упаковок просроченного печенья. А в составе этого продукта часто есть вредные добавки: Е102, Е110, Е122, Е124.

Максим Несмеянов считает, что на этикетке с такой продукцией нужно писать предупреждения, как это делают на упаковках из-под сигарет, в частности: "влияет на активность и внимание детей" или "вызывает аллергическую реакцию". В то же время подчеркивает специалист, цена такого продукта — более ста гривен за килограмм. Часто производители идут на хитрость и "Е-шки" скрывают под названиями: "сорбат калия" или "уротропин".

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