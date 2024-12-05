В Киеве обнаружили нелегальную нарколабораторию: организаторы предстанут перед судом

Им грозит до 12 лет лишения свободы.

В Киеве перед судом предстанут четыре человека, организовавшие изготовление и сбыт амфетамина. Среди фигурантов – семейная пара, оборудовавшая нарколабораторию в собственной квартире.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

С помощью интернета они заказывали все необходимое оборудование и прекурсоры для изготовления психотропного вещества. Готовый товар сбывали за наличные деньги во время личных встреч с проверенными клиентами.

Незаконную деятельность группы разоблачили в сентябре этого года работники Шевченковского управления полиции совместно с аналитиками криминального анализа и сотрудниками управления по борьбе с наркопреступностью. Во время обысков изъяли лабораторное оборудование, прекурсоры, полкилограмма амфетамина и каннабиса, а также автомобиль, который использовался в преступной деятельности. Общая стоимость изъятых веществ на "черном" рынке составляет около полумиллиона гривен.

По результатам досудебного расследования следователи сообщили фигурантам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

"Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве под электропоезд бросился человек. Пока о состоянии человека ничего неизвестно.

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