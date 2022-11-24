В Киеве обнаружили двух предателей, которые в соцсети прославляли оккупантов

Подозреваемые на личных страницах в запрещенной соцсети по собственным идеологическим соображениям распространяли сообщения и публикации в поддержку действий российских войск и глорификацию лиц, совершающих вооруженную агрессию РФ в Украине.

В Киеве правоохранители обнаружили двух предателей, оправдывающих вооруженную агрессию РФ против Украины и прославлявших оккупантов.

Как сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры, обоим сообщено о подозрении в преступлении по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины.

По данным следствия, подозреваемые на личных страницах в запрещенной социальной сети по собственным идеологическим соображениям распространяли сообщения и публикации в поддержку действий российских войск и глорификацию лиц, совершающих вооруженную агрессию РФ на территории Украины.

Также читайте Лукашенко требует от Украины пойти на переговоры с Путиным и угрожает "уничтожением" в случае отказа

"Указанный контент содержал материалы, которые оправдывали действия оккупантов и дискредитировали политическое руководство государства. Также они считали справедливой оккупацию отдельных регионов Украины", — говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства одного из подозреваемых изъята компьютерная техника и средства связи, оружие, патроны, гранаты, а также государственные символы страны-агрессора. Сейчас по изъятому оружию назначена экспертиза, по результатам которой будет решено уведомить лицо о подозрении по факту незаконного обращения с оружием и боевыми припасами (ст. 263 УК Украины).

Напомним, СБУ в Херсоне задержала предателя, который помог россиянам скрыться от ВСУ на катерах.

Что делать с телефоном и связью, когда нет света – советы настроек

Читайте также: