В Киеве обнаружили больных ботулизмом: как чувствуют себя пациенты и какие симптомы

В Киеве обнаружили больных ботулизмом: как чувствуют себя пациенты и какие симптомы

В Киеве зафиксированы случаи заболевания ботулизмом.

Два случая ботулизма обнаружили в Киеве. Больные находятся в медучреждении.

Об этом сообщает КГГА.

Отмечается, что два пациента с тяжелой болезнью в настоящее время в больнице, где им оказывают необходимую помощь. Гражданам напомнят, что причиной ботулизма чаще всего употребление продуктов домашнего консервирования: мяса, рыбы, иногда овощей, продуктов вяленых или копченых в домашних условиях.

Среди первичных симптомов ботулизма: жажда, сухость слизистых, ощущение "комка" в горле. Впоследствии добавляется сильная головная боль, головокружение, бессонница, повышение температуры тела.

Чтобы у болезни не было трагических последствий, необходимо при наличии симптомов сразу обращаться к врачам. Граждан просят соблюдать правила приготовления пищи, не употреблять ее испорченной и не покупать у сомнительных продавцов.

Напомним, на Буковине мать и сын попали в больницу с ботулизмом.

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