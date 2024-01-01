В Киеве обнаружили автомобиль с признаками подделки vin-кода

Инспекторы выяснили, что водитель лишен права управления, а в автомобиле, вероятно, поддельный вин-номер.

В Киеве патрульные обнаружили автомобиль с признаками подделки vin-кода.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Событие произошло вчера в Оболонском районе. Блюстители порядка остановили авто BMW за нарушение ПДД, под управлением 39-летнего водителя.

Во время проверки информации о водителе и транспортном средстве, инспекторы выяснили, что водителя лишено права вождения, а в автомобиле, вероятно, поддельный він-номер.

Патрульные составили на гражданина соответствующие административные материалы и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Киевские патрульные обнаружили авивку с признаками подделки vin-кода / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

Напомним, в Украине заработают еще полсотни камер фиксации нарушений ПДД.

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