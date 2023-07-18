В Киеве выявлены многомиллионные убытки во время реконструкции Почтовой площади: есть подозреваемый

Как установило следствие, в рамках реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади производилось строительство торгового центра и пяти ресторанов.

Бывшему директору коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" сообщено о подозрении по факту служебной халатности во время реконструкции Почтовой площади.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, распоряжениями КГГА принято решение о проведении реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади в Подольском районе.

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Заказчиком проектирования и производителем работ определено КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева", которое заключило с частной фирмой договор генподряда на выполнение этих работ.

Однако, как установило следствие, фактически в рамках реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади производилось строительство торгового центра и пяти ресторанов.

Это строительство осуществлялось в нарушение требований земельного законодательства и других нормативных документов по землеустройству и землепользованию, а также без отвода земельных участков.

Подозреваемый, являясь директором КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева", не обеспечил контроль за соблюдением требований земельного законодательства и договора подряда. Это создало предпосылки для безосновательного завладения генподрядчиком земельными участками.

Согласно заключению эксперта территориальной общине города Киева нанесено более 73,6 млн грн ущерба.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По данным LIGA.net, реконструкцией Почтовой площади занималась корпорация "Альтис-Холдинг", с которой КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" заключило соглашение. Корпорация "Альтис-Холдинг" принадлежит Александру Глимбовскому, тестю Романа Насирова, с 2015 года возглавлявшему Государственную фискальную службу Украины.

Напомним, мэр Виталий Кличко признал, что в Киеве на пять мостов фактически нельзя ездить, а шестой — Подольско-Воскресенский — до сих пор недостроен.