В Киеве обнаружена часть реактивного снаряда на территории Межигорского лесничества: что известно (фото)

В Оболонском райрее Киева на территории Межигорского лесничества спасатели Киевской службы спасения обнаружили остатки реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", в частности, остатки небоевой части снаряда.

Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА.

"Заглубленный в землю взрывоопасный предмет обнаружили 11 апреля на территории Межигорского лесничества во время выполнения пиротехнических работ, продолжающихся третий день подряд. На место находки прибыли специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, которые осмотрели обнаруженный предмет и пришли к выводу, что найденная часть не является боевой", – рассказали спасатели КАРС.

Отмечается, что через два дня спасатели подразделения пиротехнических работ КАРС обследовали 0,8 га территории Межигорского лесничества. Перед этим обследование на наличие взрывоопасных предметов они проводили вокруг озера Лесного в Дарницком районе (обследовано 0,3 га территории) и лесопаркового хозяйства Конча-Заспа в Голосеевском районе (обследовано 0,4 га территории). К ежедневным работам привлечены шесть спасателей Киевской службы спасения, в том числе пятеро пиротехников.

Департамент муниципальной безопасности напоминает, что согласно распоряжению Киевского городского головы №164, на период действия военного положения населению запрещено посещение лесов в Киеве, а также въезд в них транспортных средств и другой техники. "С наступлением теплой погоды и накануне праздников обращаем на это особое внимание и призываем киевлян и гостей города отказаться от походов в лес и посещения зеленых зон вне жилых массивов", — просят в КГГА.

Напомним, в Киевской области обнаружили и обезвредили реактивную гранату и противотанковые мины.

Читайте также: