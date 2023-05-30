В Киеве обломки упали на территорию одного из предприятий – КМВА

Идет очередная беспокойная ночь в Киеве.
В Святошинском районе столицы, по предварительной информации, произошло падение обломков на территорию одного из предприятий.
Об этом в сообщении в социальных сетях сообщает Киевская МВА.
"Все экстренные службы работают на месте. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются", — говорится в сообщении.
Также очевидцы сбивания вражеских беспилотников сообщили о смраде и очень нетипичном запахе после взрыва.
Информация проверяется и уточняется.
Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили из-за вражеских дронов.
Добавим, что в Киеве с охватившего огонь многоэтажки эвакуируют жителей.
Также в Сети показали первые фото ночной атаки на Киев 30 мая 2023 года.
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