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В Киеве обломки упали на территорию одного из предприятий – КМВА

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1893
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве обломки упали на территорию одного из предприятий – КМВА

Обломки дрона упали на территории предприятия в столице / Фото: ТСН.ua

Идет очередная беспокойная ночь в Киеве.

В Святошинском районе столицы, по предварительной информации, произошло падение обломков на территорию одного из предприятий.

Об этом в сообщении в социальных сетях сообщает Киевская МВА.

"Все экстренные службы работают на месте. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются", — говорится в сообщении.

Также очевидцы сбивания вражеских беспилотников сообщили о смраде и очень нетипичном запахе после взрыва.

Информация проверяется и уточняется.

Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили из-за вражеских дронов.

Добавим, что в Киеве с охватившего огонь многоэтажки эвакуируют жителей.

Также в Сети показали первые фото ночной атаки на Киев 30 мая 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
1893
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