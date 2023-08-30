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В Киеве обломки ракеты повредили крышу "Ашана": работники ТЦ рассказали подробности

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
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В Киеве обломки ракеты повредили крышу "Ашана": работники ТЦ рассказали подробности

Обломки сбитой ракеты упали на крышу ТЦ "Ашан"/Телеграм-канал Obozrevatel.ua

Благодаря работе ПВО враждебные цели были уничтожены.

В Киеве 30 августа обломки сбитой ракеты упали на крышу торгового центра "Ашан" в Дарницком районе. В результате падения никто не пострадал.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Obozrevatel.ua.

Когда начался пожар, автоматически сработала сигнализация.

“Увидели обломок крыла ракеты… Что именно сбили, понятия не имею. На исходе взрывов что-то летело, сорвалось и попало в крышу. Спустя две минуты сработала пожарная сигнализация. Когда поднялись туда (на крышу – ред.), уже валялись обломки, кусок крыла. В помещении работников не было, все были в укрытии”, – рассказала сотрудница ТЦ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Над Киевом уничтожили 20 целей! Два человека погибли

Напомним, российские захватчики устроили в ночь на 30 августа ракетную атаку по Киеву. Вражеские цели были сбиты, однако их обломки упали в нескольких районах столицы, возникли пожары.

В результате падения обломков ракет погибли два охранника предприятия в возрасте 26 и 36 лет. Мэр Киева Виталий Кличко информировал и о раненой 24-летней женщине.

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Дата публикации
Просмотры
1276
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