В Киеве обломки беспилотника упали на жилой дом: начался пожар

Все необходимые службы направляются на место происшествия.

В Дарницком районе Киева произошло возгорание квартиры на 8 этаже дома в результате возможного падения обломков вражеского ударного беспилотника.

Об этом сообщил глава города Виталий Кличко.

Он заявил, что в настоящее время все необходимые службы направляются на место.

"В Дарницком районе возгорание на балконе квартиры на 8 этаже многоэтажки. Возможно, в результате падения обломков БпЛА. Подразделения направляются на место. Предварительно пострадавших нет", — заявил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что поздно вечером 3 октября в Киеве раздались взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Сумах раздались взрывы.

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