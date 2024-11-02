В Киеве обломки беспилотника упали на территории жилой застройки — КМВА

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

В Киеве в результате падения обломков БпЛА в Соломенском районе города было повреждено остекление окон в нескольких жилых домах.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

"В результате атаки ударных БПЛА вооруженных сил РФ по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском районе города, на территории жилой застройки. Предварительно, в нескольких домах повреждено остекление окон", — говорится в сообщении.

Кроме того, в КМВА заявили, что в настоящее время информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 2 ноября раздался мощный взрыв во время воздушной тревоги.

Кроме того, мы ранее информировали, что ночью в Хмельницкой области произошли сильные взрывы.

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