В Киеве задержали четырех поджигателей, которые по заказу России сожгли железнодорожный шкаф и семь автомобилей военных.

Об этом сообщил Офис Генпрокурора на Нацполиции.

Разоблачены две группы поджигателей, которые по заказу поджигали машины военных и шкафы на железной дороге.

"По данным следствия, в конце декабря 2024 года, в поисках подработки, парень получил сообщение в Телеграмм с предложением за 1 000 долларов США найти и поджечь автомобиль, принадлежащий военнослужащему. Для этого он привлек своего знакомого. Для поджога подозреваемые подобрали "Mitsubishi L200" в Днепровском районе и облили его легковоспламеняющимся веществом", — говорится в сообщении.

В Киеве задержали курящих технику военных агентов РФ/Фото: Офис Генпрокурора

В Киеве задержали курящих технику военных агентов РФ/Фото: Офис Генпрокурора

Двое киевлян, получив заказ через Телеграмм, подожгли шкаф Укрзализныци и сожгли шесть авто военных в Киеве и Киевской области. Им инкриминируют диверсию, препятствование ВСУ и умышленное повреждение имущества. Подозреваемые под стражей.

В Киеве задержали курящих технику военных агентов РФ/Фото: Офис Генпрокурора

Задержанным от 18 до 25 лет грозит пожизненное заключение за вербовку в интернете.

Напомним, в Киеве сотрудники полиции и СБУ задержали мужчину, пытавшегося поджечь флажки на импровизированной аллее памяти погибших украинских воинов на Майдане Незалежности.

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