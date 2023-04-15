В Киеве няня с годовалым малышом потерялась в лесу: что известно (фото)

Няня вместе с ребенком пошла на прогулку и перестала выходить на связь с родителями малыша.

В Киеве няня с годовалым малышом потерялась в лесу.

Женщина вместе с ребенком отправилась на прогулку и перестала выходить на связь с родителями малыша.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"В пятницу в полицию Киева поступило сообщение от киевлянина о том, что пропала няня с его годовалым сыном. Мужчина объяснил, что около 15:00 женщина ему позвонила и сообщила, что потерялась с малышом в лесу, после чего перестала выходить на связь", — рассказали в полиции.

На поиски 60-летней женщины с малышом по тревоге был направлен личный состав Деснянского управления полиции, ориентированы наряды патрульных полицейских, подразделения Национальной гвардии Украины.

В ходе поисковых мероприятий патрульные разыскали в лесу женщину с ребенком. Сейчас с ними все хорошо.

Напомним, в одном из сел под Киевом развернулась семейная драма, жертвой которой едва не стал младенец. Спасти ребенка помогла служебная овчарка по прозвищу Гром.

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