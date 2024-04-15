В Киеве няня била и толкала маленькую девочку на глазах у пассажиров: появилось видео

Пользователи Сети установили личность няни, ей, судя по информации в соцсети, 76 лет.
На днях в Сеть попало видео как женщина в возрасте бьет по лицу маленькую девочку. Событие произошло в Киеве в общественном транспорте на глазах пассажиров.
Видео появилось в одном из местных Telegram-пабликов.
На видео видно, как девочка засыпала в общественном транспорте, а няня ее толкала и пыталась разбудить. Видео попало в Сеть и вызвало волну негодования. Пользователям удалось установить личность женщины. В Сети пишут, что это няня со своей воспитанницей. Судя по информации в Facebook, женщине 76 лет.
Стоит отметить, что официально не доказано, что на видео – именно эта женщина.
Люди требуют привлечь няню-пенсионерку к уголовной ответственности.
Понесет ли няня наказание за жестокое обращение с ребенком, пока неизвестно.
Напомним, в Киеве няня с годовалым малышом потерялась в лесу.
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