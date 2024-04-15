В Киеве няня била и толкала маленькую девочку на глазах у пассажиров: появилось видео

Пользователи Сети установили личность няни, ей, судя по информации в соцсети, 76 лет.

На днях в Сеть попало видео как женщина в возрасте бьет по лицу маленькую девочку. Событие произошло в Киеве в общественном транспорте на глазах пассажиров.

Видео появилось в одном из местных Telegram-пабликов.

На видео видно, как девочка засыпала в общественном транспорте, а няня ее толкала и пыталась разбудить. Видео попало в Сеть и вызвало волну негодования. Пользователям удалось установить личность женщины. В Сети пишут, что это няня со своей воспитанницей. Судя по информации в Facebook, женщине 76 лет.

Страница вероятной няни в Facebook / Фото: из соцсетей

Стоит отметить, что официально не доказано, что на видео – именно эта женщина.

Люди требуют привлечь няню-пенсионерку к уголовной ответственности.

Понесет ли няня наказание за жестокое обращение с ребенком, пока неизвестно.

В Киеве няня-пенсионерка била ребенка на глазах у пассажиров

Напомним, в Киеве няня с годовалым малышом потерялась в лесу.

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