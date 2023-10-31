В Киеве новый коррупционный скандал: должностные лица управления образования хотели нажиться на биотуалетах для укрытий

Во время войны купить биотуалеты для них более чем за 1,3 миллиона гривен оказалось вполне возможно.

В Киеве двое чиновников управления образования и предпринимателя подозреваются в растрате бюджетных средств. Они хотели приобрести биотуалеты на сумму более 1,3 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Под подозрением в растрате бюджетных средств оказались начальник и заместитель начальника управления образования Шевченковской районной в Киеве государственной администрации, а также один из предпринимателей.

В ходе следствия стало известно, что они вместе заключили договор на закупку биотуалетов для укрытий в учебных заведениях стоимостью более 1,38 миллиона гривен.

“При этом должностные лица управления образования совершили действия, в результате которых произошло искусственное завышение цен на эти товары, что привело к безосновательному перечислению бюджетных средств на сумму более 370 тысяч гривен. На имущество обвиняемых наложен арест. Относительно главы районного управления образования в настоящее время применена мера пресечения в виде залога в размере почти 190 тысяч гривен”, — рассказали в прокуратуре столицы.

Там также добавили, что должностная лицо обвиняется в еще одном уголовном производстве по факту растраты более 1 миллиона гривен, выделенных на оборудование укрытий в учебных заведениях Шевченковского района, досудебное расследование в котором завершено в июле этого года.

Напомним, что в Киеве должностница горадминистрации сбывала информацию из базы данных системы "Безопасный город".

Читайте также: