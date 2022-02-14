В Киеве ночью вспыхнула гимназия восточных языков: детали

Жертв и пострадавших нет.

Продолжается ликвидация пожара в Киевской гимназии восточных языков.

Об этом информирует ГСЧС Украины в Telegram-канале

14 февраля в 01:23 в Святошинском районе столицы на ул. Львовская, 25 в трехэтажном учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков возник пожар кровли с распространением на третий этаж.

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Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 50 человек и 12 ед. техники от ГСЧС.

Напомним, в Волынской области в частном доме обнаружили тела двух мужчин. Они погибли при пожаре.

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