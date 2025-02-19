В Киеве ночью раздались взрывы: работают силы ПВО

В Киеве в ночь на 19 февраля раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении главы столицы Виталия Кличко.

Он заявил, что город находится под атакой вражеских ударных беспилотников, по которым работают силы ПВО.

Данную информацию подтвердили в Киевской городской военной администрации.

"В Киеве взрывы из-за работы ПВО", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 19 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в ночь на 19 июля в Одесской области произошли взрывы, после чего в регионе были зафиксированы локальные отключения света.

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