В Киеве ночью произошли взрывы: что известно об атаке беспилотников

Ночью 23 апреля армия Российской Федерации атаковала Киев беспилотниками "Shahed-131/136". Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

"Ночная воздушная тревога в столице была связана с угрозой БпЛА. По предварительным данным, вражеские дроны были запущены с территории курской области (РФ), пролетели через Сумщину, Черкасщину и заходили в Киев с юго-западного направления", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в столице не зафиксированы ни разрушения, ни пострадавшие.

Напомним, тревога в Киеве продолжалась с 03:33 до 04:03. Враг атаковал Киев ударными БПЛА. Во время тревоги в столице сработало ПВО.