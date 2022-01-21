В Киеве ночью произошел пожар: полиция нашла обгоревшие тела

Пожарные обнаружили в квартире два обгоревших тела мужчины и женщины.

В Днепровском районе столицы на проспекте Павла Тычины в многоэтажке произошел пожар.

Об этом информируют "Стороже Эспрессо" в Telegram-канале.

Пожарных вызвали соседи, услышавшие запах дыма. Загорелась квартира на шестом этаже. После прибытия ГСЧС и укрощения огня, пожарные обнаружили в квартире два обгоревших тела мужчины и женщины (1962 г.р.).

По словам полицейских, пожар возник в комнате, где порок с телами было много окурков и бутылки из-под алкоголя.

Telegram-канал "Вартови Еспресо"

Напомним, что в Черниговской области пожар унес жизни четырех человек — бабушки и ее трех внуков. Трагедия произошла в селе Браница.

Ранее сообщалось, что в Николаеве заживо сгорел мужчина в квартире.

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