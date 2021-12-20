В Киеве ночью ожидается значительное понижение температуры, на дорогах гололедица.

Ночью температура снизится до 9-11° мороза, днем до 7-9°.
В Киеве во вторник ожидается значительное похолодание, температура ночью снизится до 9-11° мороза, днем до 7-9°, а на дорогах столицы ожидается гололедица (первый уровень опасности, желтый).
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что во вторник в столице ожидается небольшой снег. 22-23 декабря в городе сохранится холодная погода с температурой ночью 11-13° мороза, днем 6-8° мороза.
Основные рекомендации при значительном понижении температуры воздуха:
- одевайтесь многослойно. Лучше надевать на себя несколько легких кофт вместо одной теплой. Это должно предотвратить потливость, которая на морозе опасна;
- защищайте открытые участки кожи. Не забывайте надевать перчатки, шапку, шарф, приподнимайте воротник;
- обувь следует обувать только сухую, а также следует помнить, что она не должна сдавливать ногу;
- не выходите на мороз голодными. Обязательно хорошо поешьте, желательно что-нибудь высококалорийное. Замерзли – тоже съешьте что-нибудь;
- заходите каждый час или полчаса в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице;
- двигайтесь на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согреванию тела;
- подслащенный горячий чай или кофе позволят отогреться;
- нельзя употреблять алкогольные напитки – алкоголь приводит к более быстрым потерям тепла;
- ни в коем случае нельзя растирать пораженное место или согревать пораженные ткани тела горячей водой или возле горячих радиаторов.
Напомним, в Киеве уже начали работу пункты обогрева, к которым может обратиться каждый нуждающийся в морозные дни.
"В некоторых пунктах обогрева можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чая, а несколько пунктов имеют банки одежды, где при необходимости можно взять себе теплую одежду и обувь", — отмечают в КГГА.
Пункты обогрева будут функционировать при усложнении погодных условий.
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