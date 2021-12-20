В Киеве ночью ожидается значительное понижение температуры, на дорогах гололедица.

Ночью температура снизится до 9-11° мороза, днем до 7-9°.

В Киеве во вторник ожидается значительное похолодание, температура ночью снизится до 9-11° мороза, днем до 7-9°, а на дорогах столицы ожидается гололедица (первый уровень опасности, желтый).

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Отмечается, что во вторник в столице ожидается небольшой снег. 22-23 декабря в городе сохранится холодная погода с температурой ночью 11-13° мороза, днем 6-8° мороза.

Основные рекомендации при значительном понижении температуры воздуха:

одевайтесь многослойно. Лучше надевать на себя несколько легких кофт вместо одной теплой. Это должно предотвратить потливость, которая на морозе опасна;

защищайте открытые участки кожи. Не забывайте надевать перчатки, шапку, шарф, приподнимайте воротник;

обувь следует обувать только сухую, а также следует помнить, что она не должна сдавливать ногу;

не выходите на мороз голодными. Обязательно хорошо поешьте, желательно что-нибудь высококалорийное. Замерзли – тоже съешьте что-нибудь;

заходите каждый час или полчаса в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице;

двигайтесь на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согреванию тела;

подслащенный горячий чай или кофе позволят отогреться;

нельзя употреблять алкогольные напитки – алкоголь приводит к более быстрым потерям тепла;

ни в коем случае нельзя растирать пораженное место или согревать пораженные ткани тела горячей водой или возле горячих радиаторов.

Напомним, в Киеве уже начали работу пункты обогрева, к которым может обратиться каждый нуждающийся в морозные дни.

"В некоторых пунктах обогрева можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чая, а несколько пунктов имеют банки одежды, где при необходимости можно взять себе теплую одежду и обувь", — отмечают в КГГА.

Пункты обогрева будут функционировать при усложнении погодных условий.

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