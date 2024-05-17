В Киеве ночью начался демонтаж незаконной часовни Московского патриархата возле Десятинной церкви

Демонтаж часовни производится для освобождения от нее участка Национального музея истории.

В Киеве, согласно решению суда, ночью против 17 мая 2024 года начался демонтаж незаконного сооружения Православной церкви Московского патриархата на территории рядом с Десятинной церковью.

О сносе сооружения заявили в Telegram-канале церковников.

В 2007 году он построил незаконную деревянную часовню.

Ранее суд установил, что сооружение построили без разрешений. Важно, что она находится в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО, где запрещено строительство.

К тому же такая незаконная застройка нарушает ансамбль исторического археологического комплекса "Десятинная церковь".

Демонтаж часовни производится для освобождения от нее участка Национального музея истории.

Иск Национального музея истории Украины с требованием снести сооружение, построенное церковниками на его территории, было подано в 2021 году.

Разрешение на строительство у фундаментов Десятинной церкви УПЦ МП получила в 2004 году от тогдашнего главы Национального музея истории Украины Сергея Чайковского. В 2012 году церковь получила право собственности на здание, в то же время земля осталась во владении музея.

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Между тем, в российских пропагандистских каналах глубоко возмущены такими действиями в столице Украины. При этом называют эту часовню частью "канонической УПЦ".

Напомним, ранее в селе Сокол (Рожищенская община Волынской области) представители УПЦ МП покинули дом, принадлежащий местному приходу Православной церкви Украины, оставив в нем "голые стены" и выбрав из помещения всю мебель и сантехнику.

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