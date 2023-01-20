В Киеве ночью может прогреметь мощный взрыв — КГГА

Звук взрыва может быть достаточно громким, учитывая ночное время, предупредили в КГГА.

В ночь на 21 января в Киеве может прогреметь мощный взрыв, который, вероятно, услышат жители в Деснянском на Оболонском районах столицы. Причина – саперы совершат подрыв льда на реке Десна.

Об этом предупреждает Киевская городская государственная администрация.

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"Через ледоход на Десне в районе села Погребы на этой реке образовалась пробка, которая вызвала повышение уровня воды и подтопления в прибрежных зонах. Для решения этой проблемы в ночь с 20 на 21 января саперы совершат подрыв ледовой пробки в районе сел Погребы и Зазимья. Ориентировочное время взрыва 23:00-01:00", — говорится в сообщении.

Городские власти призвали киевлян не паниковать, все под контролем.

Напомним, в Чернобыльской зоне стремительно поднялся уровень воды в реке. Необычный зимний паводок повлек за собой накопление льда. Как пояснили специалисты, для Припяти в пределах Заповедника благоприятными для жорстокообразования являются гидрологические предпосылки (расход воды в пределах 300-500 м3/с) и особенности снижения температуры воздуха.

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