В Киеве ночью и утром 28 ноября ожидается туман: водителей просят быть осторожными

В ночь на 28 ноября, а также утром в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м.

28 ноября ночью и утром ожидается туман, видимость 200-500м.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:

снизить скорость движения

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями

при остановке включить аварийную световую сигнализацию

избегать резких маневров на дороге.

Призываем пешеходов быть внимательными, одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

Напомним, синоптики предупредили украинцев об опасной погоде.

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