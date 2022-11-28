Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве ночью и утром 28 ноября ожидается туман: водителей просят быть осторожными

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
134
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве ночью и утром 28 ноября ожидается туман: водителей просят быть осторожными

10 февраля над лесом туман к дождям и непогоде / Фото: Pexels

В ночь на 28 ноября, а также утром в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м.

28 ноября ночью и утром ожидается туман, видимость 200-500м.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию
  • избегать резких маневров на дороге.

Призываем пешеходов быть внимательными, одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

Напомним, синоптики предупредили украинцев об опасной погоде.

Читайте также:

В Карпатах выпал первый снег - какой будет погода по всей Украине

В Карпатах выпал первый снег - какой будет погода по всей Украине

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
134
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация