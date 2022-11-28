В Киеве ночью и утром 28 ноября ожидается туман: водителей просят быть осторожными

В ночь на 28 ноября, а также утром в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м.
28 ноября ночью и утром ожидается туман, видимость 200-500м.
Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию
- избегать резких маневров на дороге.
Призываем пешеходов быть внимательными, одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.
Напомним, синоптики предупредили украинцев об опасной погоде.
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