В Киеве незаконно выдают пропуска для передвижения во время комендантского часа: подробности от КГВА

Особенно опасен тот факт, что пропуска могут попасть в руки диверсантов.

В Киеве зафиксированы новые случаи выдачи пропусков для передвижения во время комендантского часа без обоснованной необходимости.

Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

По его словам, на этой неделе киевляне заметили машины с пропусками, но без признаков спецтранспорта, а их владельцы не имели никакой связи с предприятиями или службами, которые имеют право передвигаться ночью.

Проверка пропусков показала, что они были выданы по квоте КГГА, а полномочия на их выдачу имеют заместители главы городской администрации. Однако, как отметил Ткаченко, на запрос относительно оснований выдачи этих пропусков четкого ответа не было получено.

"Впечатление, будто они выдаются по обычному запросу и по необходимости - потому что так хочется. Вопрос не только в том, что кто-то мог без необходимости получить право пренебрегать режимом комендантского часа. На этом могут быть завязаны коррупционные схемы", - заявил Ткаченко.

Он добавил, что особенно опасным является тот факт, что пропуска могут попасть в руки диверсантов или врагов, что создает дополнительные риски для безопасности Украины.

"Совершить преступление против нашей безопасности ночью, когда никто не видит, гораздо легче. Этими рисками будет заниматься Служба безопасности Украины", - добавил глава КГВА.

Ткаченко отметил, что вопрос о возможном коррупционном элементе в процедурах выдачи пропусков будет рассмотрен в рамках деятельности группы "Прозрачность и подотчетность".

Напомним, российский дрон пробил укрытие на Чернобыльской АЭС.

Читайте также: