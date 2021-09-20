В Киеве неуправляемая машина снесла девушку, она скончалась на месте

В Киеве неуправляемая машина снесла девушку, она скончалась на месте

По словам очевидцев, микроавтобус не пропустил встречный легковой автомобиль.

Из-за двоих водителей, которые не поделили дорогу, — погиб пешеход в Киеве. ДТП произошло на одном из перекрестков на кольцевой дороге.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 20 сентября.

По словам очевидцев, микроавтобус не пропустил встречный автомобиль. Удар был такой силы, что легковушку отбросило на обочину. Просто под знаком "общественная остановка" неуправляемая машина влетела в человека и протянула его еще несколько метров. Известно, что от полученных травм молодая девушка погибла на месте.

Новости Украины: в Киеве неуправляемая машина влетела в девушку - пешеход скончалась на месте

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