В Киеве нетрезвый водитель пытался сбежать от патрульных — видео

В Соломенском районе Киева нетрезвый водитель пытался сбежать от патрульных – однако все таки остановился и прошел тест на "драгере" – результат почти в 10 раз превысил норму.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

Во время патрулирования инспекторы заметили автомобиль Audi, водитель которого не пользовался указателями поворота при изменении направления движения.

"Мы попытались остановить авто, однако водитель не выполнил требование полицейских, ускорился и попытался скрыться. Инспекторы начали преследование и остановили транспортное средство беглеца. У водителя мы обнаружили признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти осмотр с помощью прибора Драгер. Результат почти в 10 раз превысил норму – 1,90 промилле", - говорится в сообщении.

Полиция отстранила водителя от управления, составила на него протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) и по ч. 1 ст. 122-2 (Невыполнение требования об остановке), а также вынесла постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение ПДД) КУоАП.

Напомним, в Днепровском районе Киева водитель КАМАЗа врезался в маршрутку – различные травмы получили водитель и пассажиры маршрутки.

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