В Киеве нетрезвый 15-летний подросток упал в Днепр: чем все закончилось (видео)

На опубликованном в соцсетях видео видно, как кто-то недвижимый плывет в воде.
В четверг, 10 октября, в Киеве прохожие заметили в реке Днепр возле Набережного шоссе тело человека.
Соответствующее видео появилось в соцсетях.
На опубликованных кадрах видно, что кто-то недвижимый плывет в воде.
Как сообщили корреспонденту ТСН.ua в полиции, двое 15-летних подростков употребляли алкогольные напитки, после чего один из них упал в воду.
Неравнодушные очевидцы вытащили парня из реки живым, а вызванные на место происшествия патрульные полицейские передали его медикам.
“Другой 15-летний юноша также имел признаки алкогольного опьянения, поэтому обоих парней госпитализировали. О событии сообщили родителям, все обстоятельства происшествия выясняют работники ювенальной превенции”, — сообщили в полиции.
Напомним, ранее на Петропавловской Борщаговке Киевской области обнаружили экзотическую рыбу.
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