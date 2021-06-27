В Киеве несовершеннолетний водитель на Mercedes протаранил три автомобиля

По словам очевидцев, виновника ДТП так и не задержали.

В Киеве несовершеннолетний устроил масштабное ДТП: протаранил три автомобиля, в одном из которых мать кормила ребенка, а затем врезался в бетонный забор.

Об этом информирует Dtp.kiev.ua.

Администратор сообщества Влад Антонов рассказал, что компания нетрезвых ромов отдыхала на озере Верховина. Подростки, которые были вместе со взрослыми, решили покататься. По словам Антонова, их "отправили за добавкой".

Несовершеннолетний водитель не справился с управлением и протаранил три припаркованных автомобиля. Очевидцы утверждают, что виновнику ДТП было на вид не более 15 лет и он был пьян. Действительно ли подросток находился в нетрезвом состоянии, пока неизвестно.

"После ДТП ромы начали угрожать местным жителям и тем, кто снимал это событие. Сторона виновников оскорбляла местных жителей и пыталась начать драку. На место прибыли два патруля полиции", — говорится в сообщении Dtp.kiev.ua.

Несовершеннолетнего, который якобы был за рулем так и не задержали.

"Водителя автомобиля около 15 лет ромы спешно забрали и спрятали", — отметил Антонов.

Напомним, что мэр Ровно сделал скандальное заявление. Он пригрозил "запаковать всех ромов в автобус и вывезти".

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