В Киеве непогода: улицы снова затопило из-за дождей – список

Синоптики также предупреждают об І уровне опасности в столице.
В Киеве в воскресенье, 12 ноября, ожидаются неблагоприятные погодные условия — местами сильный дождь, порывы ветра 15-20 м/с. Синоптики также предупреждают об І уровне опасности.
По данным КМВА, в столице в результате усложнения погодных условий произошло подтопление в некоторых районах города.
- Деснянский район – на улицах Путивльска и Шухевича (оба ликвидированы);
- Дарницкий район – на улицах Ташкенская, Переясловская и Подлипки (все в процессе ликвидации);
- Святошинский район – по улице Стеценко (ликвидируется).
В городе задействованы все необходимые оперативные службы. Ликвидация последствий непогоды продолжается.
Кроме того, из-за непогоды в столице на усиленный режим работы переведены энергетики компании ДТЭК, чтобы ликвидировать последствия аварий, в случае их возникновения.
Напомним, в Карпатах на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до 6 мороза (фото, видео).
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