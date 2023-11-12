В Киеве непогода: улицы снова затопило из-за дождей – список

Синоптики также предупреждают об І уровне опасности в столице.

В Киеве в воскресенье, 12 ноября, ожидаются неблагоприятные погодные условия — местами сильный дождь, порывы ветра 15-20 м/с. Синоптики также предупреждают об І уровне опасности.

По данным КМВА, в столице в результате усложнения погодных условий произошло подтопление в некоторых районах города.

Деснянский район – на улицах Путивльска и Шухевича (оба ликвидированы);

Дарницкий район – на улицах Ташкенская, Переясловская и Подлипки (все в процессе ликвидации);

Святошинский район – по улице Стеценко (ликвидируется).

В городе задействованы все необходимые оперативные службы. Ликвидация последствий непогоды продолжается.

Кроме того, из-за непогоды в столице на усиленный режим работы переведены энергетики компании ДТЭК, чтобы ликвидировать последствия аварий, в случае их возникновения.

Напомним, в Карпатах на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до 6 мороза (фото, видео).

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