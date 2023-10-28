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В Киеве непогода: сорванные крыши и "деревопад" — фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
447
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В Киеве непогода: сорванные крыши и "деревопад" — фото

непогода в Киеве/Фото: скриншот

В столице 28 октября – сильные порывы ветра.

В Киеве с утра субботы, 28 октября, непогода – в городе сильные порывы ветра и дождь. В местных пабликах публикуют фотографии последствий стихии.

Так, на нескольких улицах деревья позносило прямо с корнем.

Вырванное дерево порывом ветра/Фото: Telegram / ©
Вырванное дерево порывом ветра/Фото: Telegram
Вырванное дерево порывом ветра/Фото: Telegram / ©
Вырванное дерево порывом ветра/Фото: Telegram

"Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться", — предупреждают людей.

Дерево упало на авто/Фото: Telegram / ©
Дерево упало на авто/Фото: Telegram
Дерево упало на автомобиль/Фото: Telegram / ©
Дерево упало на автомобиль/Фото: Telegram

На проспекте Ивасюка мощным ветром на дорогу вынесло конструкцию, которой ограждают мусорку.

Металлическая конструкция на дороге/Фото: Telegram / ©
Металлическая конструкция на дороге/Фото: Telegram

На улице Волосской сорвало крышу, а на Софиевской Борщаговке порывами ветра снесло часть металлического забора.

Сорванная крыша/Фото: Telegram / ©
Сорванная крыша/Фото: Telegram

Также в столице и области продолжается "деревопад".

Поваленное ветром дерево/Фото: Telegram / ©
Поваленное ветром дерево/Фото: Telegram

Напомним, синоптики предупредили о желтом уровне опасности в Украине 28 октября.

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Дата публикации
Просмотры
447
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