В Киеве непогода: сорванные крыши и "деревопад" — фото

В столице 28 октября – сильные порывы ветра.
В Киеве с утра субботы, 28 октября, непогода – в городе сильные порывы ветра и дождь. В местных пабликах публикуют фотографии последствий стихии.
Так, на нескольких улицах деревья позносило прямо с корнем.
"Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться", — предупреждают людей.
На проспекте Ивасюка мощным ветром на дорогу вынесло конструкцию, которой ограждают мусорку.
На улице Волосской сорвало крышу, а на Софиевской Борщаговке порывами ветра снесло часть металлического забора.
Также в столице и области продолжается "деревопад".
Напомним, синоптики предупредили о желтом уровне опасности в Украине 28 октября.
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