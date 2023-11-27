В Киеве непогода повредила самый большой флаг Украины – видео, фото

Поврежденный флаг Украины заменят после улучшения погодных условий.
В Киеве 27 ноября сильный ветер повредил главное знамя Украины.
Об этом сообщили в КГГА.
Пока поврежденные остатки флага сняли. Подготовленное запасное полотнище вывесят, как только улучшатся погодные условия.
"Из-за экстремальных погодных условий порывами ветра был поврежден самый большой флаг Украины — несмотря на то, что накануне его приспустили для сохранения целостности. Крепкое ветроустойчивое полотнище не выдержало бурлившей в столице непогоды. Однако на такие случаи мы и предусмотрели запасные элементы", — сказал заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.
Сооружение флагштока является наибольшим в Украине, высота – почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.
Напомним, из-за непогоды школы Киевщины будут работать в дистанционном режиме.
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