В Киеве неизвестный угрожал подорвать банк: чем все закончилось

В Киеве мужчина угрожал взорвать банк из-за предоставления финансовых услуг. Его задержали.

Об этом сообщила Полиция Киева.

Сегодня, 14 июля, около 14.00 в полицию поступил вызов от работников банка на проспекте Рокоссовского о том, что посетитель угрожает взорвать гранату.

На место сразу прибыли спецназовцы и сотрудники Оболонского управления полиции.

Как выяснилось, у мужчины возник конфликт с работниками банка из-за предоставления финансовых услуг. В результате мужчина решил разобраться с ситуацией своим методом и заявил, что подорвет помещение.

Бойцы КОРД совместно с оперативниками территориального подразделения задержали 46-летнего мужчину. У него изъяли страйкбольную гранату. К счастью, в результате действий нарушителя никто не пострадал.

По этому факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Пока с задержанным общаются следователи.

Напомним, в Житомирской области 20 июня пьяный мужчина взорвал гранату в магазине, в результате чего пострадал сам и серьезные ранения получила продавщица.

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