В Киеве неизвестный облил красной краской лестницы и постамент возле КГГА: фото

В Киеве неизвестный облил красной краской лестницы и постамент возле КГГА: фото

У самой таблички он оставил отпечаток руки с красной краской.

В Киеве неизвестный мужчина после завершения официальных праздничных мероприятий к 30-летию Независимости Украины на Крещатике облил красной краской лестницы возле КГГА. Также он залил постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года".

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на "Киевавтодор".

У самой таблички мужчина оставил отпечаток руки с красной краской.

Правоохранители зафиксировали инцидент.

После завершения следственных действий работники ДЭУ Шевченковского района оперативно отмыли лестницы и постамент на ул. Крещатик, 36.

"Киевавтодор" обратился в полицию с просьбой всесторонне и оперативно расследовать инцидент.

Напомним, в Киеве мужчина совершил самосожжение во время парада ко Дню Независимости, его быстро потушили.

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