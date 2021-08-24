В Киеве неизвестный облил красной краской лестницы и постамент возле КГГА: фото

У самой таблички он оставил отпечаток руки с красной краской.
В Киеве неизвестный мужчина после завершения официальных праздничных мероприятий к 30-летию Независимости Украины на Крещатике облил красной краской лестницы возле КГГА. Также он залил постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года".
Об этом сообщает КГГА со ссылкой на "Киевавтодор".
У самой таблички мужчина оставил отпечаток руки с красной краской.
Правоохранители зафиксировали инцидент.
После завершения следственных действий работники ДЭУ Шевченковского района оперативно отмыли лестницы и постамент на ул. Крещатик, 36.
"Киевавтодор" обратился в полицию с просьбой всесторонне и оперативно расследовать инцидент.
Напомним, в Киеве мужчина совершил самосожжение во время парада ко Дню Независимости, его быстро потушили.