В Киеве неизвестный напал на почтовое отделение в Деснянском районе (фото, видео)

В Киеве неизвестный напал на почтовое отделение в Деснянском районе (фото, видео)

Злоумышленник зашел в помещение и, угрожая ножом, забрал из кассы 22 тысячи гривен.

В Киеве неизвестный напал на почтовое отделение в Деснянском районе.

Злоумышленник зашел в помещение и, угрожая ножом сотруднице заведения, забрал из кассы 22 тысячи гривен.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Сотрудники полиции задержали нападавшего в Киевской области, куда он бежал сразу после совершения преступления.

В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о разбойном нападении в отделении почты на улице Драйзера. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, оперативники и кинологи.

Как сообщил начальник криминальной полиции Деснянского управления полиции города Киева Андрей Табала, благодаря записям с камер наблюдения правоохранители узнали личность нападавшего и провели комплекс розыскных мероприятий.

"После проведения осмотра места происшествия и опроса потерпевшей мы выяснили, что в помещение зашел неизвестный, подошел к женщине и, угрожая ножом, приказал лечь на пол, а сам забрал из кассы 22 тысячи гривен. Оперативники установили, что после совершенного злоумышленник скрылся в Киевской области, где впоследствии был задержан", — рассказал Табала.

Киевские оперативники задержали мужчину за разбойное нападение на почтовое отделение в Деснянском районе Киевские оперативники задержали мужчину за разбойное нападение на почтовое отделение в Деснянском районе https://www.youtube.com/watch?v=IW-I5Stcowk Опубликовано Полиция Киева Среда, 11 Августа 2021

Киевлянина, 1986 года рождения, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, за которые более 10 лет провел за решеткой.

"Начато уголовное производство по части третьей статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Это — разбой, соединенный с проникновением в жилище, помещение или хранилище. Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении задержанному. Киевлянину грозит лишение свободы на срок от семи до 12-ти лет с конфискацией имущества", — добавил подполковник полиции Андрей Табала.

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