В Киеве неизвестные запустили салют на Минском массиве: как отреагировали в полиции (видео)

Правоохранители уже ищут тех, кто нарушил законодательный запрет на применение пиротехники.

В пятницу, 13 октября, во время мониторинга Telegram-каналов сотрудники полиции Киева обнаружили видео, на котором авторы утверждают, что на территории Минского массива неизвестные запустили салют.

Как сообщили в столичной полиции журналисту ТСН.ua, правоохранители уже ищут тех, кто нарушил законодательный запрет на применение пиротехники.

По поводу этого инцидента вызовы на оперативные номера 101 и 102 не поступали.

В Киеве неизвестные запустили салют на Минском массиве

Для поисков виновников нарушения общественного порядка ориентированы полицейские наряды.

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Как сообщалось ранее, 11 апреля 2023 г. Верховная Рада приняла закон, которым запрещено использовать, продавать или передавать фейерверки, салюты и петарды.

В запрете есть несколько исключений – он не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.

Напомним, ранее в Дарницком районе Киева неизвестные запустили салют. Это произошло после массированных ракетных обстрелов 29 декабря 2022 года.

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