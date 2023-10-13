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В Киеве неизвестные запустили салют на Минском массиве: как отреагировали в полиции (видео)

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
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В Киеве неизвестные запустили салют на Минском массиве: как отреагировали в полиции (видео)

Неизвестные запустили салют в Киеве / Фото: скриншот с видео

Правоохранители уже ищут тех, кто нарушил законодательный запрет на применение пиротехники.

В пятницу, 13 октября, во время мониторинга Telegram-каналов сотрудники полиции Киева обнаружили видео, на котором авторы утверждают, что на территории Минского массива неизвестные запустили салют.

Как сообщили в столичной полиции журналисту ТСН.ua, правоохранители уже ищут тех, кто нарушил законодательный запрет на применение пиротехники.

По поводу этого инцидента вызовы на оперативные номера 101 и 102 не поступали.

В Киеве неизвестные запустили салют на Минском массиве

В Киеве неизвестные запустили салют на Минском массиве

Для поисков виновников нарушения общественного порядка ориентированы полицейские наряды.

Как сообщалось ранее, 11 апреля 2023 г. Верховная Рада приняла закон, которым запрещено использовать, продавать или передавать фейерверки, салюты и петарды.

В запрете есть несколько исключений – он не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.

Напомним, ранее в Дарницком районе Киева неизвестные запустили салют. Это произошло после массированных ракетных обстрелов 29 декабря 2022 года.

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Дата публикации
Просмотры
1184
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