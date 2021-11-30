В Киеве неизвестные взорвали банкомат и украли деньги: полиция начала спецоперацию

В Киеве неизвестные взорвали банкомат и украли деньги: полиция начала спецоперацию

После подрыва банкомата в столице введена специальная полицейская операция.

В Дарницком районе столицы преступники взорвали банкомат и забрали оттуда кассеты с деньгами. Правоохранители приступили к специальной полицейской операции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Установлено, что преступников было двое, они скрылись с места преступления. Полицейские устанавливают личности злоумышленников. Все силы направлены на их задержание.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой).

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве в Дарницком районе пожилой мужчина с ножом ограбил один из супермаркетов. Пенсионер украл из кассы две тысячи гривен, после чего зашел в другой магазин, где ему дали отпор.

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