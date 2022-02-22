Взрывом повреждены окна в кабинетах адвокатской конторы и фасад помещения.
В Киеве неизвестные выстрелили в здание из РПГ-26.
Событие произошло в ночь на 22 февраля в Шевченковском районе столицы.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"По предварительной информации, выстрел произведен из РПГ-26. Взрывом повреждены окна в кабинетах адвокатской конторы и фасад помещения. Пострадавших в результате происшествия нет", — говорится в сообщении полиции.
Правоохранители устанавливают лиц, причастных к этому преступлению.
Следствие рассматривает несколько версий содеянного, основная из которых – профессиональная деятельность адвокатов.
Ведомости по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.
Продолжаются первоочередные следственные действия.
Напомним, в Госдуме РФ открестились от заявлений о планах признания "ЛДНР" в пределах Луганской и Донецкой областей.
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