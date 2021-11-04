В Киеве неизвестные вылезли на опору Северного моста: видео

Мост связывает правобережные жилые районы столицы с жилыми массивами Радужный, Троещина, Воскресенка.

В Киеве неизвестные вылезли на опору Северного моста.

Соответствующее видео обнародовал паблик "Киев Сейчас".

Северный мост — мост через Днепр в Киеве, памятник архитектуры. Введен в эксплуатацию 3 декабря 1976 года. Состоит из вантового моста через Днепр (длина 816 м, ширина — 31,4 м), моста через Десенко — (длина 732 м) и путепровода через проспект Героев Сталинграда (длина 55 м).

Мост связывает правобережные жилые районы столицы с жилыми массивами Радужный, Троещина, Воскресенка. Это целый комплекс протяженностью более 9 км, который состоит из подходов к мостам через Днепр и Десенку, дороги на Трухановом острове, съездов на базу отдыха "Днепровские волны", автостоянки.

Стоит отметить, что к 2005 году автомобильный транспорт двигался тремя полосами в каждом направлении; ширина распределительной полосы — 2,2 м, защитных полос по бокам проезжей части — 0,5 м, тротуаров — 2,85 м. В августе 2005 года на мосту за счет уплотнения полос была добавлена реверсивная полоса движения. Это привело к значительному росту аварийности моста. С целью уменьшения количества ДТП и пострадавших с 24 декабря 2007 года реверсивная полоса была заменена отбойником, а количество полос за счет уменьшения их ширины увеличено до четырех в каждом направлении.

Напомним, в метро Киева парень с девушкой устроили опасную фотосессию. Молодые люди проехались между вагонами.

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