В Киеве неизвестные выбросили урожай арбузов: фото

После того, как продажи стали плохими, торговцы решили оставить арбузы прямо под ногами.
В Киеве неизвестные выбросили урожай арбузов.
На Осокорках продавцы арбузов оставили после себя целую кучу испорченных ягод. После того, как продажи стали плохими, торговцы решили оставить арбузы прямо под ногами.
Об этом сообщает издание "Киев.MEDIA".
В сентябре здесь была с точка по продаже арбузов. Позже продавцы остатки своего товара решили не утилизировать, а бросить гнить под открытым небом. Свалка арбузов, от которой распространяется неприятный запах, расположена на улице Соломии Крушельницкой.
Местные говорят, что торговали арбузами здесь больше месяца. Лотки с товаром были просто покрыты тентом и их убирали.
Инспекторы по благоустройству Дарницкого района пообещали убрать свалку к выходным.
Напомним, в Сеть попали кадры, как в Херсонской области фермеры разбивают о землю непроданные арбузы. В этом году цена на бахчевые очень низкая, а желающих купить полосатую ягоду даже за такие копейки — немного.