В Киеве неизвестные угрожали военному Сергею Гнездилову – назвались "людьми Карася": что предшествовало

Военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов рассказал о том, что во время отпуска в Киеве к нему подошли люди, которые провоцировали конфликт и требовали извинений за высказывания в сторону другого военного – Евгения Карася. Они представились его "людьми".

Из-за инцидента Гнездилов направит заявление в правоохранительные органы. Об этом он рассказал в комментарии hromadske.

По словам Гнездилова, он вместе с режиссерами Ириной Цилык и Максимом Наконечным, а также программным директором общественной организации "Форум издателей" Софией Челяк выходили с выставки в Украинском доме в центре столицы.

Ирина Цилык вспомнила, что после выхода из здания к их компании, а именно к Гнездилову, "бросились трое крепких парней" и "силой оттеснили" от машины. София Челяк подтвердила, что нападавшие подошли именно к Гнездилову и требовали извинений. Она отметила, что один из них назвал себя военным в отпуске.

"Комичность ситуации в том, что мы выходим с выставки диссидентки (Аллы Горской – ред.), которая была убита в прошлом веке. И здесь тебе угрожают физической расправой. Ты видишь просто эти четкие параллели и становится немного жутковато даже, потому что уже мы, как общество, вообще можем докатиться здесь до такого трэша", – подчеркнул Сергей.

Участники конфликта говорят, что нападавшие представились "людьми Карася" – активиста и военнослужащего Евгения Карася, который был одним из лидеров праворадикального общественного объединения С14, которое ныне является частью движения "Основа будущего". Они требовали извиниться за то, что военный в одном из своих сообщений назвал Карася "долбо**ом".

"Они не просто угрожали, они провоцировали драку. То есть меня спасло, что я был не сам, что нас было четыре человека. … Они начинают газовать, толкаются, то есть провоцируют драку, хотя понимают, что первым их никто там не будет бить. Начинают психологически давить, что: "Мы тебе там сейчас е**ло разобьем", – рассказал Гнездилов.

Сергей отказался извиниться, тем временем его компания вызвала полицию, однако нападавшие ушли. Пока неизвестно, кто именно подходил к военному. Но по его словам, есть видеозапись инцидента, где "четко видны эти три человека".

Позже его назвали "пророссийским организатором гей-парадов". Сергей возразил и подчеркнул, что является основателем фестиваля украинской культуры "вилкаfest", который, по его словам, "ни разу не выступал за какую-либо открытую поддержку или проводил мероприятия ЛГБТ-сообщества".

"Ну я не знаю, почему я пророссийский, то есть это постправда: кто первый на какую-то аудиторию что-то пи*данет, тот и прав. Но нам надо эту ситуацию менять, потому что мы же не хотим жить в стране, где все ходят с охраной во время отпуска", – подчеркнул военный.

Военнослужащий – о дальнейших планах

Сергей отметил, что напишет заявление о преследовании – сейчас он с юристом готовит его и потом поедет в полицию. Военный также предполагает, что Цилык, Челяк и Наконечный могли бы написать заявления в качестве свидетелей. Сейчас этот вопрос уточняется: будет их опрашивать полиция или они собственноручно дополнительно напишут заявления.

"Я не думаю, что оно (дело – ред.) прям будет успешным, но это зафиксировать надо, давать этому огласку максимальную, дать этому ход и вспоминать об этом постоянно в контексте разговоров с международными партнерами", – убежден военный.

Момент ссоры между Сергеем Гнездиловым (слева) и нападающим / Фото: Facebook/Сергей Гнездилов

Гнездилов добавил, что после этого случая намерен уделять больше внимания теме нападений.

Что известно о Сергее Гнездилове

Сергей Гнездилов родом из города Вилково Одесской области, учился во "Львовской политехнике" по специальности "Журналистика". С 2019 года служит в Вооруженных силах Украины.

Военнослужащий – организатор фестиваля украинской культуры "вилкаfest" на юге Одесчины, программа которого построена вокруг книг, музыки и кино, а также ведущий "++ подкаста" на hromadske.

Напомним, в феврале двое мужчин напали на военного в центре Киева. Нападавшие ударили мужчину кирпичом, обокрали и сбежали.

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