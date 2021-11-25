В Киеве неизвестные сожгли евробляху, стоявшую полгода у дороги: видео

Автомобиль стоял на перекрестке улиц Канальной и Сортировочной.
В Киеве неизвестные сожгли автомобиль на еврономерах, который более полугода стоял у дороги.
Событие произошло в Дарницком районе Киева на перекрестке улиц Канальной и Сортировочной.
Об этом сообщил паблик "Киев Оперативный" и обнародовал видео.
Местные жители говорят, что автомобиль раньше уже начали разбирать, разбили все стекла, разрисовали двери.
Также в этом автомобиле часто играли дети.
Более, чем 6 месяцев к авто на еврономерах, которое кто-то бросил на перекрестке Канальной и Сортировочной никому не было дела. Ее начали по частям разбирать, разбили все стёкла, разрисовали двери. Короче, что кто хотел то и делал. Много раз выделивших детей в ней, рядом полиция часто стояла, но видимо кому-то она надоела и этот кто-то решил ситуацию таким радикальным способом.Опубликовано Оперативный четверг, 25 ноября 2021 г.
Напомним, в Украине с 11 ноября нельзя растаможить автомобиль на европейской регистрации по льготной ставке.