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В Киеве неизвестные сожгли евробляху, стоявшую полгода у дороги: видео

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В Киеве неизвестные сожгли евробляху, стоявшую полгода у дороги: видео

Киев Оперативный

Автомобиль стоял на перекрестке улиц Канальной и Сортировочной.

В Киеве неизвестные сожгли автомобиль на еврономерах, который более полугода стоял у дороги.

Событие произошло в Дарницком районе Киева на перекрестке улиц Канальной и Сортировочной.

Об этом сообщил паблик "Киев Оперативный" и обнародовал видео.

Местные жители говорят, что автомобиль раньше уже начали разбирать, разбили все стекла, разрисовали двери.

Также в этом автомобиле часто играли дети.

Более, чем 6 месяцев к авто на еврономерах, которое кто-то бросил на перекрестке Канальной и Сортировочной никому не было дела. Ее начали по частям разбирать, разбили все стёкла, разрисовали двери. Короче, что кто хотел то и делал. Много раз выделивших детей в ней, рядом полиция часто стояла, но видимо кому-то она надоела и этот кто-то решил ситуацию таким радикальным способом.

Опубликовано Оперативный четверг, 25 ноября 2021 г.

Напомним, в Украине с 11 ноября нельзя растаможить автомобиль на европейской регистрации по льготной ставке.

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