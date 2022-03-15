В Киеве неизвестные собирают паспортные и контактные данные людей под видом благотворительной помощи

В Киеве неизвестные собирают паспортные и контактные данные людей под видом благотворительной помощи

Киевлян призывают быть бдительными и не передавать данные подозрительным лицам.

В Киеве фиксируют случаи, когда под видом оказания благотворительной помощи неустановленные лица собирают паспортные и контактные данные социально незащищенных категорий.

Городские власти призывают киевлян быть бдительными и не передавать личные и контактные данные подозрительным лицам или организациям.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Киевлян просят проверять документацию благотворительных организаций, а также сообщать о таких фактах полиции.

"Отмечаем, что органы социальной защиты населения не собирают личные данные лиц, принадлежащих к социально незащищенным слоям населения. В то же время только органы соцзащиты могут уточнять данные тех лиц, которые уже во время войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Это делается исключительно для определения соответствующей категории для оказания помощи", — сообщают городские власти.

Волонтерские и благотворительные организации, которые сотрудничают с городскими властями, не занимаются сбором данных – всю необходимую для их работы информацию они получают от органов социальной защиты.

Напомним, начиная с 20:00 15 марта и до 7:00 17 марта в Киеве вводится комендантский час.

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