В Киеве неизвестные сбили на проспекте оленя и оставили животное умирать – видео

В Святошинском районе Киева в понедельник утром, 27 мая, неизвестные на машине сбили оленя на Берестейском проспекте. После наезда животное оставили умирать посреди проезжей части.

Об этом сообщили местные паблики.

"На Берестейском проспекте сбили оленя. Район метро "Житомирская", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что сбитое животное лежит посреди дороги – его не убрали, а другие машины просто объезжают его.

Пока больше подробностей об аварии и состоянии животного нет.

Напомним, в Чернигове спасли кошку, которая после смерти хозяйки провела в пустой квартире 19 дней (фото).

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