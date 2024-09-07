В Киеве неизвестные попытались проникнуть на территорию объекта Минобороны: детали, видео

На сборном пункте Киевского городского ТЦК и СП неизвестные попытались незаконно проникнуть на территорию находящегося под охраной объекта Министерства обороны Украины. Событие произошло утром в пятницу, 6 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Facebook.

"Кроме того, те же люди пытались препятствовать выезду военной автомобильной техники с территории сборного пункта", – говорится в сообщении.

Действуя в пределах своих служебных обязанностей и пытаясь избежать серьезных последствий, военнослужащие Киевского МТЦК и СП, применяя физическое влияние в пределах служебных полномочий, остановили неизвестных и не дали им противозаконно попасть на охраняемый военный объект.

По этому факту назначено служебное расследование.

Что предшествовало

Накануне в Сеть попало видео потасовки на территории ТЦК.

Участники события рассказали свою версию: "На ДВРЗ забрали вчера брата, запихнули в бус, сказали, что утром можно приехать "попрощаться", приехали, а дальше – видите на видео, даже не пустили, еще и избили".

Напомним, в Одессе произошел конфликт между работником районного ТЦК и женщиной.

В Киеве произошла потасовка на территории объекта Минобороны