В Киеве неизвестные похитили и пытали парня, который приехал на заработки: чем он провинился

Столичные полицейские задержали двух злоумышленников, которые похитили и удерживали против воли 19-летнего знакомого.

В Киеве правоохранители задержали двух похитителей, которые против воли посадили потерпевшего в авто и увезли в неизвестном направлении. Из-за долговых обязательств во время встречи фигуранты психологически угрожали парню, а затем насильно отвезли в арендованную квартиру, где в дальнейшем его содержали и избивали.

Об этом сообщили в полиции Киева.

На спецлинию 102 обратился мужчина и сообщил, что его брата похитили и лишили свободы двое мужчин в Голосеевском районе столицы. К поиску злоумышленников сразу подключились оперативные сотрудники.

Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Араик Кочкадамян, 19-летний парень приехал в столицу для поиска работы.

"При выяснении всех обстоятельств происшествия, мы установили, что потерпевший найдя объявление в телеграмм-канале по трудоустройству, договорился о встрече с лицами, с которыми вел переписку. В указанное время парень приехал на станцию метро "Васильковская", где его уже ждали" двое мужчин, 1998 и 2002 годов рождения", — рассказал он.

Как оказалось, с фигурантами потерпевший был знаком раньше и задолжал одному из них деньги. Молодого человека силой посадили в автомобиль и отвезли в арендованную квартиру, где над ним психологически издевались, избивали и произвели выстрел в ногу из пневматического оружия. В дальнейшем мужчину снова вывезли на автомобиле уже в другой район столицы, где он воспользовавшись невнимательностью злоумышленников, смог сбежать и сообщил родственникам о ситуации.

Во время проведения следственно-оперативных мер с помощью аналитиков криминального анализа правоохранители Голосеевского управления полиции оперативно обнаружили злоумышленников. Они оказались ранее не судимыми уроженцами Днепропетровской области.

Похититель в Киеве / Фото: Полиция Киева / Facebook

Похититель в Киеве / Фото: Полиция Киева / Facebook

"Фигурантов следователи задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а по их временному месту жительствам в столице провели неотложный обыск, откуда изъяли вещественные доказательства: пневматический пистолет с резиновыми пулями и мобильные телефоны, на которые снимали нахождение потерпевшего в своей квартире", - добавил правоохранитель.

Пистолет преступников / Фото: Полиция Киева / Facebook

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы или похищение человека, по предварительному сговору группой лиц, сопровождавшееся причинением ему физических страданий или с применением оружия. За совершенное мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители задержали мужчину, который нанес смертельное ранение ножом местному жителю и во время задержания сопротивлялся и ранил полицейского.

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