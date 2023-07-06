В Киеве неизвестные напали на дизайнера Омелю: что известно

Константин Омеля говорит, что нападение произошло на почве гомофобии.

В Киеве возле клуба "К41" на Кирилловской, 41 неизвестные напали на дизайнера Константина Омелю, принадлежащего к сообществу ЛГБТК+.

Об этом сообщают в Instagram-stories клуба.

Нападение произошло в воскресенье, 2 июля, около 20:00. В клубе нападавших описывают как "агрессивно настроенных молодых людей". В преддверии нападения охрана заведения попросила их покинуть территорию, но они продолжили стоять у входа в клуб.

"На улице один из членов группы увидел заходившего в заведение дизайнера Константина Омелю и совершил в отношении него акт насилия", - говорят в клубе. В результате нападения Омеля потерял сознание и был в таком состоянии в течение длительного времени, добавляют там.

После этого нападавшие немедленно покинули место происшествия, а охрана предоставила дизайнеру помощь. Пока нападавших не удалось идентифицировать, известно лишь, что в группе было десять мужчин и три женщины. Всех, кто владеет информацией о них, просят писать в Instagram клубе на Кирилловской.

Отметим, в середине июня бренд Omelia выпустил дроп в поддержку ЛГБТ-сообщества. К выпуску коллекции дизайнер приурочил свой каминг-аут.

В организации "Гей-Альянс Украина" подтверждают: с пострадавшим связались, и Константин Омеля подтвердил, что нападение совершили из-за гомофобии. Насилие задокументировали случайные свидетели, и дизайнер обратился с соответствующим заявлением в полицию.

Что говорят в полиции

В Подольском управлении полиции Киева в комментарии Hromadske подтвердили, что правоохранители зарегистрировали обращение потерпевшего. По этому факту возбуждено уголовное производство и происходят необходимые следственные действия для установления причастных к совершению преступления.

Дело квалифицировали по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает штраф или публичные либо исправительные работы. В то же время в полиции отметили, что в ходе досудебного расследования дело может быть переквалифицировано на более тяжкое преступление.

Напомним, в Броварах пропала 14-летняя девочка Диана Оглы. Как сообщил ее дедушка, она села в такси и уехала в неизвестном направлении.

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